L'élite aristocratica di Lucca: il monopolio del potere e la decadenza dello Stato

Non fu solo l’arte della diplomazia a tenere in vita il piccolo Stato lucchese, ma anche l’astuzia della casta al potere che lasciò la guida della città nelle mani di pochi, più o meno i soliti noti. Ritrovata la pace interna tra le varie fazioni e messa al sicuro la città dai suoi più acerrimi nemici, arrivò il tempo di regolare i conti tra gli uomini di potere a Lucca, o meglio tra le famiglie aristocratiche della città che di fatto detenevano il potere.

Fu ritenuto opportuno che le “cose di Lucca“ fossero questione per pochi, scelti, cittadini rispettabili… ma proprio perché la maggior parte della popolazione era povera e analfabeta, più interessata a sopravvivere che a decidere delle questioni generali, il disinteresse e la rassegnazione determinarono un monopolio sempre più esclusivo e ristretto delle maggiori cariche dello Stato. Dopo la disastrosa Signoria del Guinigi, la rinnovata Repubblica decise di affidarsi ad un Consiglio Generale allargato di cui però potevano far parte gli aristocratici, i più ricchi e colti signori di Lucca, spesso però troppo ambiziosi o addirittura opportunisti che perfino il Sommo Dante aveva bollato come barattieri, che pur di perseguire i propri fini, non badavano troppo all’interesse pubblico.

In pochi decidevano il destino di molti. Se ne accorsero i tessitori della seta, i cui margini di guadagno e di attività erano stati drasticamente ridotti a vantaggio delle potenti famiglie lucchesi. Scoppiò perfino la Rivolta civile “degli Straccioni“, ma il loro regno durò molto poco. Fu dalla restaurazione imposta da Martino Bernardini nel 1556, passata alla storia come la “Riforma Martiniana“, che l’accesso al potere a Lucca andò restringendosi, negandolo ai discendenti da genitori stranieri e del contado, tranne gli stranieri a cui fosse stata concessa la cittadinanza, dando origine a faide e congiure concluse nel sangue e con tanti esili più o meno volontari.

Dalla Riforma Martiniana si passò a mettere nero su bianco anzi sull’(libro d’) oro nel 1630, i 225 nomi che avrebbero avuto diritto nel presente e nel futuro con i propri discendenti, di accedere alle cariche pubbliche. Un sistema elitario che mise fuori gioco per sempre i casati più deboli o con meno esponenti e la nascente casta borghese. Ma a causa di guerre, malattie e diaspore per motivi religiosi, quel numero andò velocemente restringendosi, a tutto vantaggio, dei pochi e più potenti casati cittadini. Non contenti e decisi a fare piazza pulita degli oppositori, riuscirono a far emanare una legge sul discolato che ebbe effetti dirompenti. In pratica, riprendendo una vecchia legge del 1482, fu data l’opportunità di allontanare dalla città anche i membri del Consiglio che avessero messo a rischio l’unità dello Stato.

Bastava il sospetto anche non fondato, ma sostenuto da un numero sufficiente di persone attraverso una votazione segreta del Consiglio, che quella persona sarebbe stata bandita dallo Stato per almeno tre anni. Fu per questo che, volenti o nolenti, in questa maniera l’Antico Regime fu restaurato e fu una delle maggiori cause di decadenza dello Stato lucchese, dal quale si risollevò solo grazie all’arrivo dei francesi e dei Baciocchi.