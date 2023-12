L’elisoccorso può atterrare in Piana. Via libera per il campo del Padule

Durante l’emergenza che si dovesse verificare di notte nella Piana di Lucca, l’elisoccorso Pegaso atterrerà al campo sportivo nel Padule di Porcari. E’ ufficiale e risolve un problema da tempo avvertito. Sono già state eseguite prove di decollo e di atterraggio lo scorso 11 novembre e l’esperimento è perfettamente riuscito. Serviva un impianto in erba naturale, adesso sono quasi tutti in sintetico che però non può andare bene in quanto il vortice di aria del velivolo fa alzare pezzi di materiale. In Padule la localizzazione è perfetta, isolata ma vicina alle arterie principali. La novità è il frutto di una sinergia tra Comune, Asl, Croce Verde di Porcari e la società calcistica locale del Fidelitas che gestisce l’impianto di proprietà del Municipio. Tutto è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, dalla responsabile dell’unità operativa semplice di emergenza territoriale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Grazia Lencioni, dal direttore della Croce Verde di Porcari, Massimiliano Menchetti, dal presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Gs Fidelitas che gestisce il campo di via Boccaione, Francesco Quaratesi, accompagnato dai dirigenti Dante Matteoni e Massimiliano Pisani e dal capitano della squadra, Francesco Giovacchini.

"Quando ho saputo del problema per tutto il sistema dell’emergenza della Piana di Lucca – spiega Fornaciari – ho segnalato alla centrale operativa del 118 la nostra disponibilità per il campo sportivo di Padule. Da lì sono iniziati i sopralluoghi tecnici per verificare che lo spazio individuato fosse idoneo alle esigenze di Pegaso". In un primo momento è stato simulato un atterraggio diurno, andato a buon fine, così come il successivo notturno ed è arrivato il definitivo bollino verde per il sito.

"L’elisoccorso – prosegue Fornaciari, – assicura un’assistenza di alto livello e un rapido ricovero, specie in casi in cui il fattore tempo è determinante. Non dimentichiamo che gli elicotteri Pegaso trasportano, oltre alle persone, anche farmaci, organi e tutto quello che può servire a una comunità in caso di calamità ed emergenze". La Croce Verde è stata designata dal Comune come propria referente nei rapporti con la centrale operativa del 118 per l’eventuale apertura notturna del campo sportivo per l’apertura dei cancelli e l’accensione delle luci.

Massimo Stefanini