“L’eleganza del tratto“. Disegni di Bernardino e Pietro Nocchi

E’ aperta e visitabile fino al 14 aprile 2024 nelle sale dedicate all’Ottocento del Museo Nazionale di Palazzo Mansi una selezione di cinquantasei disegni di Bernardino Nocchi (Lucca, 1741-1812) e di suo figlio Pietro (Roma, 1783 - Lucca, 1854), pittori noti nel panorama della pittura neoclassica lucchese e romana. Tra i disegni in mostra, gli studi di Bernardino per opere dipinte per committenze lucchesi; tre studi preparatori per le figure che compongono la scena del Battesimo di Adaloaldo (Museo Lateranense di Roma); i quattro studi preparatori del Ritratto della famiglia Orsucci e, nella sala dei Principi, lo Studio della testa di Elisa Baciocchi e altri tre studi per ritratti femminili. I disegni fanno parte della donazione del pittore e scultore Carlo Dal Poggetto (Lucca, 1828 -1915) alla Pinacoteca Comunale cittadina. La mostra è visitabile con il biglietto d’ingresso del museo. Orari di apertura: martedì, giovedì, 1a e 3a domenica del mese ore 9/ 19.30 (ultimo ingresso ore 18); mercoledì, venerdì e sabato ore 12/19.30.