Educatore e musicista morto a 59 anni. “Una vita spesa al fianco dei più fragili”

Lucca, 12 dicembre 2023 – Lutto per la morte di Lele Panigada. Educatore professionale, musicista, è scomparso all’età di 59 anni a causa di una malattia incurabile. Lavorava nell’ambito della salute mentale ed era molto impegnato nelle iniziative sociali durante le quali spesso partecipava traducendo in musica le emozioni con voce e chitarra. Negli anni la sua presenza come educatore era stata molto apprezzata in vari comuni della provincia e a Lucca. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia.

“Mi porterò dietro il suo sguardo limpido e il suo sorriso. È stato un uomo che si è speso molto per i più deboli e i più fragili, una persona come si deve. Non cosa da poco”, si legge tra i commenti. “lo ricordiamo per le migliaia di cose buone che ha fatto per tutti quelli che ha incontrato, per la sua musica e per la sua dedizione alla fragilità degli altri”, si legge nel post dell’associazione Lucchese Arte e Psicologia. E ancora: “Grande artista e grande persona”.

“La Società popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi partecipa al dolore della famiglia Panigada per la prematura scomparsa di Lele. Di Lele vogliamo ricordare la sua bravura di musicista, ma anche la sua disponibilità a sostenere iniziative pubbliche e politiche dove con la sua calda voce e la sua chitarra sapeva creare atmosfere coinvolgenti. In particolare ricordiamo, tra le altre l'iniziativa su Fabrizio de Andrè alla Casa del Popolo di Verciano e la catena musicale nel 2019 in occasione del cinquantesimo anniversario della Strage di Stato e della morte di Giuseppe Pinelli dove Lele con la sua chitarra fu uno dei protagonisti musicali”.

Giovedì l’ultimo saluto nella nuova sala del commiato della Croce Verde di Lucca sulla via Romana.