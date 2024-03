Legionella, bene tutti gli esami: "Situazione ben gestita e risolta"

Esito negativo. Tutto ok sulla questione legionella. A comunicarlo è l’amministrazione D’Ambrosio che, in seguito al rilevamento, a fine gennaio, del batterio in questione, un quantitativo superiore alla soglia massima di sicurezza, al nido comunale "Primo Volo" di Spianate, grazie ai controlli periodici effettuati dalla cooperativa La Luce, che ha in gestione la struttura è risultato tutto nelle norma.

Erano stati immediatamente disposte verifiche ed accertamenti ed appositi trattamenti sugli altri edifici scolastici, sulla palestra comunale di via Marconi, ma anche al centro anziani diurno L’Aquilone. "Dapprima abbiamo gestito e risolto la situazione al nido di Spianate insieme agli uffici e alla cooperativa che gestisce l’asilo, - spiega il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, – successivamente abbiamo voluto procedere con trattamenti e campionamenti sugli altri edifici, per essere sicuri e poter intervenire in caso di necessità. Ringrazio gli uffici per il lavoro di squadra messo in atto, che conferma ancora una volta la serietà con cui affrontiamo e gestiamo le situazioni, mettendo sempre al centro il benessere delle persone".

La vicenda emerse a fine gennaio, come si ricorderà, con presenza in due punti, bagno e cucina, dell’asilo "Primo Volo" di via Indipendenza a Spianate, frazione di Altopascio.

La struttura venne chiusa e fu poi riaperta soltanto dopo le necessarie operazioni di bonifica. Una situazione che sa subito allertò i cittadini, messi in guardia dalla chiusura tempestiva. Il primo cittadino firmò un provvedimento ad hoc, una ordinanza contingibile ed urgente per la sanificazione. Il batterio prolifera negli ambienti umidi, condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine.

E infatti il monitoraggio si concentrò particolarmente sulla disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica del fabbricato. Dopo queste operazioni tutto era risultato a posto e quindi l’asilo era stato riaperto. Ora c’è la certezza che anche gli altri edifici scolastici e non solo sono ok. Tra Natale e la fine di gennaio altri casi a Lucca, al Nido di San Marco e al palazzetto dello sport, con sospensione di molte attività per diverso tempo.

Massimo Stefanini