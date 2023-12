Legionella al Palasport “Due trattamenti-choc. Puntiamo a riaprire l’impianto fra 7 giorni“

Primi due trattamenti chimici choc, ieri pomeriggio, negli impianti del Palazzetto per tentare di debellare subito il batterio della Legionella. “Tra una settimana sapremo l’esito delle analisi – informa l’assessore allo sport Fabio Barsanti –, se sarà negativo potremo riaprire subito il Palasport“. Altrimenti c’è il piano B, in buona parte già rodato in occasione dei Comics quando il Palasport diventa un mondo a parte, rispetto allo sport, e si dona al fumetto. “Tutto il basket maschile si appoggia alla palestra di San Concordio, quello femminile all’impianto di Sant’Alessio. La ginnastica artistica ha dovuto risolvere in autonomia perchè non abbiamo alternative rispetto al Palazzetto che comunque, ripeto, mi auguro possa riaprire nel giro di 7-8 giorni“.

“La mia preoccupazione – sottolinea Barsanti – è per il Trofeo nazionale Irene Bacci di ginnastica Ritmica, in programma a inizio gennaio. Per quanto riguarda la società professionistica di basket, il fatto di aver agiro con una ordinanza di chiusura di Palasport rende possibile spostare la data della partita senza rischiare di ’perderla’ perchè magari trasferita fuori“. I disagi non mancano, qualche timore pure. “Appena avuto il responso delle analisi ci siamo messi subito in contatto con l’Asl e attivato il protocollo. Vorrei specificare – aggiunge l’assessore – che queste analisi puntuali dell’acqua, a cadenza annuale, vengono fatte dal 2022, mai in precedenza. La prima fu a ottobre 2022, la seconda a dicembre 2023. Nessuno mai, prima, se ne era preoccupato. Quindi è vero che ci sono i disagi, di questo mi dispiace e faremo tutto il possibile per ovviarli, è vero anche che il batterio in questo modo è stato intercettato, cosa che prima del 2022 non sarebbe potuta accadere. Invece noi abbiamo scelto di seguire le linee guida dell’Asl, pur non essendo obbligatorie, e non solo per il Palasport ma per tutti gli impianti sportivi comprese le palestre delle scuole dei 7 istituti comprensivi“. L’ultimo check a livello di interventi al Palazzetto è avvenuto tra settembre e ottobre quando sono stati eseguiti interventi di manutenzione. “In quell’occasione sono stati anche cambiati vari componenti che risultavano incrostati dal calcare. Poi, dalle analisi di dicembre è emersa la Legionella, con valori più alti nella zona sud, ovvero quella della piscina. Essendo chiusa il batterio, che preferisce dove l’acqua non scorre, ha trovato terreno più fertile. Ma non ci sono focolai“. Anche le scuole della Provincia che facevano riferimento al Palazzetto per l’attività motoria, si devono fermare. Ma a questo, per fortuna, ci pensano anche le vacanze natalizie che contribuiscono a limitare i disagi.

“Quest’ultimo episodio contribuisce a dimostrare che nonostante i ripetuti interventi di manutenzione il nostro Palazzetto non è più adeguato – dichiara Barsanti – e inizia a farci scontare i suoi anni. E’ il momento di pensare a un nuovo Palatagliate, attraverso una riprogettazione e ristrutturazione, e di questo stiamo ragionando insieme all’assessore Buchignani. Insieme alla piscina nell’ex area Croce Rossa, di cui presenteremo il masterplan a inizio anno, occorre dare una casa dignitosa alla pallacanestro e un Palasport all’altezza di questo nome“.

Laura Sartini