Lega e vigili. Botta e risposta sul telelaser

"Il telelaser acquistato dalla Polizia Municipale di Capannori per la somma di 22.620 euro non può essere utilizzato". Lo afferma il consigliere comunale della Lega, Domenico Caruso che ne spiega il motivo: "E’ semplice. Memorizzando le immagini delle persone che si trovano a bordo dei veicoli, è lesivo del diritto alla riservatezza dei cittadini. Infatti, il Garante della Privacy con il provvedimento dell’11 gennaio 2024, ha vietato il rilevamento della velocità attraverso la ripresa fotografica frontale del mezzo se l’apparecchiatura permette la memorizzazione delle immagini relative alle persone presenti nell’abitacolo. Ho ritenuto doveroso convocare una riunione della Commissione Controllo e Garanzia - aggiunge Caruso - per fare luce su questi e altri episodi nonché per chiedere conto sulle modalità operative dei controlli della velocità a Capannori".

Il Comandante della Polizia Municipale di Capannori, Debora Arrighi, replica: "La trasgressione viene rilevata, in avvicinamento frontale, già al momento in cui si verifica, dalla pattuglia su strada. L’immagine di chi era al volante viene conservata, solo come documento accessorio tra l’altro, fino al termine del procedimento, ad esempio fino al pagamento. Con quest’ultimo l’immagine non sarà più disponibile. Solo chi ne ha titolo, ad esempio il conducente, può richiedere l’accesso agli atti e in quel caso il sistema annerisce automaticamente tutto. Questo telelaser è omologato dal Ministero".

