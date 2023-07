L’economia torna a prima del Covid Turismo e stranieri, siamo al boom

L’economia torna correre anche a Lucca e si rivedono numeri e valori di prima del Covid, soprattuto per quanto riguarda il turismo. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale sull’economia della provincia, realizzato dalla Camera di commercio della Toscana Nord Ovest, che oggi racchiude le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.

In generale il territorio della Toscana Nord-Ovest nel 2022 ha visto un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente in termini di valore aggiunto (stime Prometeia, aggiornate ad aprile) portandosi a quota 28,7 miliardi di euro (il 26% di quello toscano).

Nel 2022 la ricchezza prodotta dalla provincia di Lucca, sempre secondo Prometeia, è cresciuta del +3.5%, a livello provinciale però Lucca è un passo avanti rispetto a Pisa e Massa-Carrara: infatti, il 59% delle imprese Lucchesi ha accesciuto i propri ricavi rispetto al 2021 e il 40% in doppia cifra, e solo il 18% hanno fatturato in perdita. Nel 2022 l’imprenditoria ha registrato dei rallentamenti ma con un saldo di +211 unità, e un tasso +0,5%. In forte aumento sono le imprese straniere +4,3%, e le imprese femminili. Risulta assottigliata l’evoluzione delle imprese giovanili, dovuta soprattutto alla netta diminuzione anche della popolazione nelle età più giovani. Con 10,8 miliardi di euro (a prezzi correnti) il valore aggiunto si posiziona al di sopra dei livelli toccati prima della pandemia. Il risultato complessivo nell’ultimo anno è imputabile soprattutto ai servizi che sono cresciuti del +5,4%. Per l’anno appena concluso le vendite all’estero dalla provincia di Lucca hanno superato i 5,4 miliardi di euro in valore, segnando una crescita del +19,8% rispetto all’anno precedente pari a quasi 900 milioni in più. Si tratta di un record storico per le esportazioni provinciali (espresse in valori monetari), raggiunto grazie anche alla forte dinamica dei prezzi. Cresce la domanda di lavoro: in provincia gli occupati nell’ultimo anno sono aumentati di circa 13 mila unità, toccando quota 165mila. Di questi il 57% sono maschi, in crescita di 7mila unità, e il 43% femmine, in aumento di quasi 6 mila unità.

Nel decennio 2011-2021 il commercio e la somministrazione in provincia hanno registrato stazionarietà e a perdere è soprattutto il dettaglio fisso che nel 2022 arretra dell’1,4%, diminuiscono quelle della somministrazione (-0,8%, -27 unità). Per questo ultimo comparto il calo è imputabile ad una flessione dei bar (-3%, -39) che è stato, solo in parte, controbilanciata dalla ristorazione (+0,5%, +10 unità).

Veniamo al tuismo, comparto dove gli stranieri giocano un ruolo di primo piano: i dati provvisori della Regione hanno registrato nel 2022 una crescita complessiva delle presenze del +26% (e del +44% degli arrivi) che ha portato i pernottamenti a superare quota 3,3 milioni. Grazie a questo andamento, il turismo lucchese inizia gradualmente ad avvicinarsi ai valori pre-Covid.)

Questo importante risultato generale si è accentuato in seno alle strutture alberghiere, che nel 2022 hanno ospitato 2,1 milioni di persone. Le presenze per questo segmento sono cresciute del 32% rispetto all’anno precedente, grazie all’incremento sostanzioso degli stranieri (+86%). Nel 2022 le presenze sono aumentate del 16% rispetto all’anno precedente, nonostante gli arrivi abbiano avuto un’accelerazione del +52%. Si è assistito ad una forte riduzione della permanenza che è passata, in un anno, da 5,8 a 4,4 giornate.

Rebecca Graziano