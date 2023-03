L’economia della provincia di Lucca stasera alla Pisaniana su Canale 50

Stasera La Pisaniana, co-produzione 50 Canale e circolo culturale Filippo Mazzei, torna a Lucca per parlare dell’economia della città e della sua provincia. Il salotto itinerante di Carlotta Romualdi, in tour per la Toscana in ogni puntata domenicale, stavolta si riunirà nella bellissima sala museale dell’Antica Zecca in Piazza Giuseppe Verdi, con ingresso dalle meravigliose mura alberate. A dare il benvenuto, Alessandro Colombini, presidente del Museo. Ospiti il sindaco Mario Pardini e il presidente della provincia, Luca Menesini, con Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest; Rodolfo Pasquini, presidente della Confcommercio di Lucca; Michela Fucile, presidente della Confartigianato di Lucca. Collegati da remoto Andrea Tagliasacchi presidente dell’ Unione dei Comuni della Garfagnana, il Rettore Rocco De Nicola e il Professor Nicola Lattanzi dell’Imt. Si parlerà di turismo e di Bolkenstein con molti inteventi da studio, infine la puntata si chiuderà, come sempre, a tavola,con Antonina Foti, chef dell’ “Antica Locanda dell’Angelo” nel cuore di Lucca e il piatto della serata.