L’economia cresce, ma ancora troppo piano

Cresce il valore aggiunto, ma non siamo ancora tornati ai livelli pre-crisi: è quanto emerge dal primo Rapporto Intermedio sull’Economia della Toscana Nord-Ovest, elaborato dall’Istituto di Studi e Ricerche (Isr), azienda speciale della Camera di Commercio, che analizza gli andamenti dei più importanti indicatori e dei settori più significativi delle economie delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Nel 2022 la ricchezza prodotta dal complesso delle tre province, secondo le stime di Prometeia, è cresciuta del 2,9 per cento, mancando dell’1 per cento i livelli pre-pandemia, una differenza che, al momento, sembra non si riuscirà a recuperare nel 2023. La nostra provincia ha messo a segno una crescita del 3,7 per cento, con fanalino di coda Pisa con solo l’1,9 per cento in più: complessivamente è comunque un risultato inferiore al 3,2 per cento registrato a livello regionale.

Un contributo decisivo alla crescita viene dalle esportazioni: nei primi 9 mesi i dati Istat provvisori segnalano che sono aumentate nelle tre province dell’area del +14 per cento (in Toscana del +11), con Lucca che arriva al 19,7 per cento. Nella nostra provincia, sono segnalati buoni risultati dal cartario (pasta-carta +89 per cento, articoli di carta e cartone +52 per cento) e dei metalli (+28 per cento), in calo l’export di navi e imbarcazioni dell’8 per cento, pur mantenendosi su valori storicamente molto elevati. Se l’export tira, non si può dire altrettanto per il sistema creditizio, il cui apporto al "finanziamento" del valore aggiunto locale si ferma al 94 per cento.

I prestiti al sistema economico dell’area sono aumentati, nei primi 9 mesi del 2022, di un misero +1,2 per cento: Banca d’Italia segnala in particolare una contrazione nei prestiti proprio alle imprese lucchesi (-2,1 per cento). E se le due principali porte di ingresso dell’area – l’aeroporto di Pisa e il Porto di Marina di Carrara – segnano flussi record, confortanti anche i dati sull’occupazione: l’indagine sui fabbisogni occupazionali Excelsior segnala che le imprese dell’area hanno programmato assunzioni, nell’annualità 2022, per quasi 81mila lavoratori, 10mila in più di quelli programmati nel 2021, ma non mancano le difficoltà di reperimento di personale. Quanto all’artigianato, brutte notizie per Lucca che vede una contrazione del 22%, mentre è stabile il settore della cooperazione (+ 0,5 per cento).

Buono l’incremento nel settore edile, che a Lucca ha mostrato la maggiore dinamicità con un aumento del +18 per cento. Meno bene per il commercio che continua a soffrire delle ristrettezze economiche e registra un -0,3 per cento nella nostra provincia. Va invece a gonfie vele il turismo che nel nostro ambito nei primi otto mesi ha addirittura superato i livelli del 2019: la Piana di Lucca raddoppia clamorosamente le presenze (+96,6 per cento) rispetto al 2021, risultando per distacco il migliore risultato regionale, ma molto bene anche la Garfagnana che registra un +32 per cento.

Segnali di ripresa anche dall’agricoltura lucchese (+6,4 per cento), mentre l’industria si tiene sui livelli del 2021. Infine, l’innovazione: delle 2500 aziende digitali delle tre province, oltre 900 sono a Lucca, mentre le start up sono vicine alle medie regionali (1,9 per mille).

