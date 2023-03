“Lecci capitozzati, ma il muro di Villa Bottini non si tocca. E ora?“

Sul caso del progetto di riqualificazione del Parco di Villa Bottini, Europa Verde-Verdi Lucca, per voce di Luca Fidia Pardini, lancia l’allarme. “Adesso apprendiamo che la parte del progetto su cui avevamo espresso dubbi, cioè il raddrizzamento del muro, è stato sospeso – premette – : ecco perché vogliamo sapere quali siano gli effettivi motivi che hanno portato la Soprintendenza a decidere per questo stop. Siamo davvero rammaricati che questa decisione, da noi auspicata da mesi, sia arrivata soltanto adesso. I dubbi sui punti critici del progetto sono sorti solo ora? In caso contrario era davvero necessario procedere alla chetichella con la capitozzatura dei lecci, quasi come se fosse una prassi (“intanto tagliamo gli alberi, poi vediamo”) da portare a termine per partito preso?“.

“Peraltro, da questo punto di vista, data la straordinaria capacità di ripresa della specie Quercus ilex (leccio) di riprendersi anche dopo capitozzature estreme, sebbene l’intervento effettuato avrà conseguenze notevoli sulla qualità dell’aria e del clima della zona per diversi anni a venire, torniamo a chiedere – evidenzia Luca Fidia Pardini – che la Soprintendenza sospenda anche il taglio dei lecci al fine di valutare le ipotesi alternative da noi esposte, per provare a risanare almeno in parte il danno inferto alla città e al suo ecosistema con questo intervento e per inaugurare una nuova gestione del verde urbano e della città, più ecologica, in linea con le necessarie politiche di contrasto alla crisi climatica che inevitabilmente ci attendono“. Per Europa Verde le strade sono due: mantenere la situazione attuale, con il muro puntellato, o disconnettere il tratto di muro interessato e ricostruirlo a partire dalla base spostandolo di circa 30 centimetri verso l’esterno, utilizzando la tecnica “cuci e scuci”.