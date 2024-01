“Leadership leggera“. Arriva il master che insegna l’innovazione ai prof

Via alla seconda edizione del Master Executive promosso dalla scuola Imt Alti Studi Lucca, con l’obiettivo di sostenere dirigenti e staff scolastico nelle sfide di un sistema macchinoso e non meritocratico.

Si chiama ‘Leadership leggera e innovazione nelle organizzazioni scolastiche e della formazione’ e punta a sviluppare leader resilienti, capaci di affrontare sfide complesse all’interno della realtà educativa al giorno d’oggi, ma soprattutto capaci di rivoluzionare, con leggerezza, il ‘pachiderma‘: un sistema scolastico e della formazione spesso caotico, appesantito da pratiche burocratiche poco utili e troppo di frequentemente schiacciato sul paradigma ‘del bastone e della carota‘, incentrato sul comando e controllo degli alunni che vedono la scuola solo come un voto motore della propria motivazione.

Il master, organizzato in collaborazione con associazione Senza Zaino, ufficio scolastico provinciale e le agenzie formative Per-corso e Soecoforma, è stato presentato nella mattinata di ieri, alla presenza di Rocco De Nicola, Rettore della Scuola Imt, Ennio Bilancini, professore di Economia e coordinatore del Dottorato in ‘Economics, Analytics and Decision Sciences’ alla Scuola Imt, Ilaria Baroni dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Lucca e Massa Carrara, Marco Orsi, ideatore della scuola "Senza Zaino", formatore dell’Associazione Senza Zaino, Elisabetta Linati, direttrice agenzia formativa Soecoforma, Maria Luisa Giannini, direttrice agenzia formativa per-corso.

Il sistema scolastico oggi è indubbiamente un sistema spesso sofferente, e sono numerose le difficoltà con cui i dirigenti devono misurarsi quotidianamente: dalla centralizzazione decisionale e solitudine del management (un dirigente per circa 160 unità di personale), alla ridondanza di progetti, obiettivi, adempimenti fino alla schizofrenia tra merito e responsabilità, tutti punti analizzati da Marco Orsi in un volume dove definisce la scuola come pachiderma liquido; cioè "un moloch – spiega – che da una parte sembra avere caratteri decisamente inossidabili, dall’altra, invece scopriamo una fluidità che arriva all’inconsistenza".

"Il nostro scopo è quello di formare ad una didattica di qualità che sappia educare alla responsabilità - continua Orsi - e alla ricerca di un’ambizione personale e non motivata dai meri voti. Quindi, all’importanza di una ‘servant leadership’ e cioè un leader che non si presta al controllo e al comando, ma che al contrario si metta a disposizione e a supporto degli altri. Ribaltando, così, la piramide sociale scolastica e ponendo al primo posto la formazione degli alunni".

Rebecca Graziano