Le “Vacanze di Natale“ al cinema: "Ora in sala si punta alla qualità"

Qualità delle poltrone, dell’audio, delle proiezioni e contenuti: ecco le parole magiche del mondo delle sale cinematografiche dei giorni nostri, come conferma Simone Gialdini, gestore delle sale lucchesi e direttore generale di ANEC. Dalle storiche sale gestite in città dalla sua famiglia sono passate generazioni di lucchesi che, il 30 dicembre prossimo avranno anche l’opportunità di vivere una serata amarcord. Al cinema Moderno, alle ore 22,10 ecco la proiezione di Vacanze di Natale del 1985 e l’invito è ad accedere con un abbigliamento adeguato, ovvero con abiti da montagna che richiamano l’ambiente che ha ispirato la saga dei cinepanettoni con Boldi e De Sica. Con Gialdini è l’occasione per fare un punto sullo stato delle sale cinematografiche in un periodo da sempre molto importante per il settore come quello natalizio.

Gialdini, è sempre il 26 dicembre il giorno magico per gli incassi dei cinema?

"La giornata resta centrale per l’affluenza, ma il trend di questo 2023 segnale anche forti presenze in estate in corrispondenza con film a grande impatto e attesa come Barbie, chiaro che l’attesa per quella giornata c’è".

Cosa ha lasciato in eredità la pandemia al mondo delle sale cinematografiche?

"E’ cambiato il pubblico e va sfatato il luogo comune che i giovani non vanno al cinema, al contrario sono tanti a farlo. Sono semmai i più adulti, gli over 60, a essere diminuiti, un po’ per i titoli che magari hanno attratto meno, un po’ per la preoccupazione per i posti affollati, che li ha resi più restii, anche se le misure e le tecnologie adottate dentro i cinema hanno dimostrato di funzionare".

Come è cambiato il modo di andare al cinema?

"Oggi andare al cinema è una esperienza dove si va a vedere un prodotto e non tanto per uscire una sera da casa. Non è un caso che crescono gli incontri con gli autori e che, parlo per Lucca, si registrino tutti esauriti con 40 gradi al cinema estivo in corrispondenza di film molto attesi. Oggi è il momento di puntare sulla qualità. Al Moderno abbiamo uno proiettore laser 4k, uno dei pochi in Toscana, che ha elevato gli standard di molto".

Che fine stanno facendo le multisale?

"Un po’ la pandemia, un po’ il diradarsi della quantità di film proposti ha finito per rendere superato il vecchio modello: multisale da dieci sale possono reggere in grandi città, in quelle di provincia non si va oltre le 4-7 sale e comunque si riducono nella capienza a favore di maggior comfort. Al Moderno, che era da 1400 posti nel 1970 ora siamo a 490; all’Astra siamo passati da 420 a 290 posti, ma il comfort è di un altro livello. La tendenza degli spettatori è a porre attenzione alle poltrone, all’audio, alla qualità della proiezione e ovviamente al contenuto

Che idea si è fatta degli incentivi del Ministero della Cultura alla visione dei film italiani e europei dei mesi scorsi?

"E’ una campagna che ha conosciuto diversi momenti: a giugno e settembre ci sono state giornate a 3,50 euro per tutti i film, mentre l’iniziativa per i film italiani e europei è andata avanti per tutta l’estate durante la quale si sono visti grandi benefici, penso alla nostra Estate Cinema dove l’impatto è stato evidente anche se non c’erano prime visioni importanti che sono arrivate dopo a Venezia".

Nel futuro dei cinema cittadini cosa ci sarà?

"Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per ammodernare l’ultima sala dopo gli importanti lavori alle altre, e poi c’è una sorpresa che per ora non posso rivelare".

Fabrizio Vincenti