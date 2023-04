"Le sue parole lasciano il segno"

Oltre 200 ragazzi della Scuola Media di Castelnuovo hanno preso parte all’incontro con il maresciallo Giuseppe Giangrande, accompagnati dai loro insegnanti, a cominciare dalla vicepreside Stefania Marsini. Per circa due ore sono stati molto attenti ai vari interventi.

"Sono figlia di un carabiniere in servizio presso la locale caserma – dice Giorgia Biagioni – e durante l’incontro di questa mattina ritengo di avere compreso meglio la scelta di mio papà e di poterla condividere. Il maresciallo Giangrande ha affermato che c’è sempre un uomo dietro alla divisa. Sì, Giangrande è un grande uomo".

"Una vita da disabile come quella del maresciallo Giangrande da dieci anni – aggiunge Lorenzo Ceccarelli – mi ha fatto riflettere. Tanti sono gli ostacoli che ancora si trovano in Italia per i portatori di handicap. Gli esempi che ha fatto il maresciallo sono legati alla mancanza di un messaggio d’amore nei confronti del prossimo. Tutto questo ci deve fare meditare. In particolare mi è rimasta impressa la frase ‘viviamo in un contesto di realtà falsa‘. Mi ha fatto molto pensare".

"Il maresciallo - ricorda Elia Vecchi – ci ha parlato delle sue missioni all’estero. Un’esperienza molto interessante. Poi il suo rientro in Italia, la sua famiglia, i vari servizi nell’Arma che si sono rivelati importanti anche dal punto di vista umano. Una vita tutta particolare con tante missioni anche pericolose, contro soggetti al di fuori della legalità. Tutto questo mi ha molto colpito. Ci vuole coraggio mettere continuamente a repentaglio la propria incolumità per difendere i cittadini e le Istituzioni. Dopo questo incontro ho capito ancora meglio l’importanza del ruolo dell’Arma dei Carabinieri".

"Siamo stati a Roma – conclude Leda Magagnini – pochi giorni fa e ci siamo fermati anche davanti a Palazzo Chigi. La storia del maresciallo Giangrande, ferito davanti a quel palazzo dieci anni fa, mi ha impressionato e mi ha fatto riflettere sul ruolo delle Forze dell’ordine in generale e sul loro ruolo davanti a quei luoghi simbolo che per noi sono garanzia di libertà".

Dino Magistrelli