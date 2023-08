Le stelle cadenti a Borgo a Mozzano e Cune: magia e curiosità all'Osservatorio

La magia e la suggestione delle stelle cadenti protagoniste di una serata speciale. Appuntamento con "Sabato tra le stelle cadenti": questa sera, sabato 12 agosto, dalle 21, l’Osservatorio astronomico di Monte Agliale a Cune apre le sue porte. Sotto la guida di Sauro Donati e del suo staff, si potrà ammirare la volta celeste nella notte in cui sarà attraversata dal maggior numero di stelle cadenti. Sarà l’occasione, inoltre, per scoprire tante curiosità astronomiche e sull’Osservatorio di Monte Agliale che è il primo in Italia per la scoperta di Supernova. Sempre sabato 12 agosto sarà possibile passeggiare lungo il "Cammino stellare": un percorso che parte dalla strada principale di Cune e porta fino a all’osservatorio, dove sono installati pannelli in cui sono raccontati i pianeti del nostro Sistema solare.

M.N.