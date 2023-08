Le serate al Real Collegio Napoleone a Manhattan

Amore e guerra, ovvero Un Napoleone a Manhattan: stasera alle 21,30 si tiene l’ultimo appuntamento di “Tre serate con Napoleone”, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio (ingresso libero, accesso da via della Cavallerizza).

L’evento estivo del progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa” – ideato da Roberta Martinelli, realizzato nell’ambito del calendario “Vivi Lucca” con il contributo della Fondazione CrL e in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien – propone questa sera assieme al Cineforum Cinit Ezechiele 25,17, il docente ed esperto di cinema Pier Dario Marzi permetterà al pubblico di riscoprire questo anarchico capolavoro di Woody Allen.

Nel 1975 infatti il regista, alla sua ottava pellicola, si è confrontato con un pilastro della letteratura mondiale, ovvero Guerra e Pace di Lev Tolstoj, traendone un film irriverente, esilarante e carico di riferimenti culturali.

Le sue nevrosi, trasposte nel mondo della Russia invasa dalle truppe napoleoniche, diventano spunto per riflessioni filosofiche e psicanalitiche filtrate dalla inarrivabile ironia dell’autore e la stessa figura di Napoleone viene demistificata e sbeffeggiata in questo divertente pastiche filmico-letterario. La serata offrirà l’occasione per immergersi in tutti i piccoli e grandi riferimenti alla Storia, alla Letteratura, alla Filosofia e al Cinema.