Le scuole Dorotee tornano in centro “Per la classe prima già 15 iscritti“

Riavvolgiamo il nastro. Lo storico istituto Santa Dorotea torna nell’abbraccio delle Mura cittadine. Dopo un anno di “trasferta“ nei locali del Seminario a Tre Cancelli ecco che la scuola è già pronta a rientrare nella sua sede naturale, il centro. E precisamente l’edificio degli ex “Artigianelli“ in via dell’Angelo Custode, dove il cantiere sta procedendo a spron battuto.

“A settembre torneremo in centro storico – annuncia entusiasta Valentina Guarnieri, referente dell’Istituto –. Anzi probabilmente i locali agli Artigianelli saranno pronti molto prima ma comunque l’anno scolastico 2024/2025 sarà sicuramente all’insegna di un bel rientro in centro. Anche se al Seminario stiamo benissimo, è chiaro che il centro storico per noi rappresenta un elemento identificativo importante, tanto è vero che anche i tanti eventi legati al Natale li abbiamo realizzati proprio in centro. Penso ai canti e auguri avvenuti in San Pietro Somaldi grazie alla disponibilità di Don Lucio, penso alle partecipazioni a Villa Bottini, alle visite ai presepi. Per noi il centro da sempre è cuore pulsante anche delle nostre attività“.

Quindi un cerchio che finalmente si chiude, dopo la decisione choc delle suore di vendere lo storico immobile di via del Giardino Botanico, dove al posto delle aule sorgeranno appartamenti. La scuola, che un tempo accoglieva anche le magistrali, oggi conta 80 bambini tra l’infanzia e la primaria.

“Siamo rimasti l’ultima scuola paritaria di orientamento cattolico – evidenzia la direttrice Guarnieri – ma oggi i numeri e il grande entusiasmo e interesse che ci circonda dimostrano che siamo una realtà importante, di grande affezione per la città. Lo dimostrano anche i numeri, ancora non definitivi, degli iscritti alla nuova classe prima della primaria 2024-2025: a iscrizioni ancora aperte siamo già a 15 adesioni“. Tanti progetti in vista del nuovo trasloco. “Attiveremo il pedibus in collaborazione con la Misericordia, e poi ci saranno altre novità che annunceremo a breve“. Intanto nodo al fazzoletto per il 13 gennaio, con l’ open day a “cavallo“ tra centro e periferia: dalle 10 alle 12 si svolgerà alla Scuola di Musica in Borgo Giannotti, via Passaglia 52.

Laura Sartini