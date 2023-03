Le ruba i soldi appena prelevati In manette un giovane di 22 anni

Stava prelevando dei soldi a un bancomat, quando all’improvviso le si è avvicinato un ragazzo giovane, in sella a una bici, con il volto coperto da una bandana. L’ha minacciata, voleva i soldi. È accaduto l’altro giorno ad Altopascio, in via Firenze. La signora, di circa 40 anni, è rimasta impietrita per via dello spavento. Non ha potuto reagire, né fermarlo quando il giovane, una volta atteso le procedure del prelievo, ha direttamente sfilato la banconota dal bancomat di fronte a lei, rimasta praticamente immobile per tutto il tempo. Ha rubato 100 euro ed è scappato in sella alla bici sperando di farla franca. Ma così non è stato.

La vittima ha immediatamente chiamato i carabinieri, raccontando loro quanto le era capitato. I militari, arrivati tempestivamente sul posto, lo hanno rintracciato poco dopo. Dalla descrizione fatta dalla vittima non hanno avuto dubbi. Lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso non solo i cento euro rubati, poi restituiti alla signora, ma anche un cacciavite e un giratubi. Per il giovane, di 22 anni, sono scattate subito le manette. Ora si trova in carcere, dopo la convalida dell’arresto.