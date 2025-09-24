Le richieste di Lucca la bianca: "La Regione sia ponte e non muro"

C’era una volta Lucca la bianca nella rossa Toscana. La città democristiana in ogni stanza del potere guardata con sospetto – e talvolta con un po’ di invidia – dal resto di una regione dove di colori ce n’era uno solo: quello della sinistra. Oggi molto è cambiato. Il centrodestra ha trovato spazi sempre più grandi, governa città importanti, tra queste Lucca.

Quel che è rimasto identico è l’animo dei lucchesi: che oggi come allora guardano un po’ distratti alle questioni regionali, quasi non fossero affar loro. Eccezion fatta quando vanno a toccare i loro interessi e soprattutto le loro tasche. Un caso-scuola è quello dell’acqua. Che dentro le Mura è diventata una battaglia per difendere l’azienda lucchese (Geal spa, misto pubblico privato con socio partner Acea) il cui mandato scade a fine anno e dovrebbe venire inglobata da Gaia (il gestore tutto pubblico apuo-versiliese).

Per tentare il salvataggio in extremis il Comune è andato per le vie legali e l’ultimo tassello è il Consiglio di Stato la cui pronuncia è attesa nei giorno del voto. Vincesse Lucca sarebbe stata una bella spinta per due dei quattro consiglieri regionali uscenti: Massimiliano Baldini (Lega) e Valentina Mercanti (Pd) che avevano unito le forze per tentare di tenere in vita Geal una legge regionale, poi affondata dal fuoco amico del Pd. Peccato che oggi entrambi hanno deciso di non ricandidarsi, secondo qualcuno perché fatti fuori da chi non voleva tra i piedi chi aveva difeso l’acqua lucchese. Fatto sta che siccome i lucchesi badano parecchio al sodo, in cima ai loro pensieri c’è soprattutto ciò che la Regione può offrire loro.

"Il 12 ottobre Lucca vota con la convinzione che servano risposte concrete. Non si vota contro qualcuno o qualcosa, si vota a favore di una sanità più efficiente, di infrastrutture più moderne, di una zona della Toscana – quella della costa – che sia più protagonista anche per la Regione". Dice non a caso il sindaco Mario Pardini, un civico sostenuto da una coalizione di centrodestra e che ha sempre ammesso di sentirsi democristiano. "La partita è aperta – aggiunge – e ho la convinzione che la Regione sia consapevole che dovrà essere sempre più un ponte - e non un muro - nei confronti del nostro e degli altri capoluoghi".

"Credo che uno dei principali temi sull’agenda politica regionale, e locale, del prossimo quinquennio debba essere quello delle infrastrutture, intese nel senso più ampio del termine – rilancia il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci (centrosinistra) – Come Provincia abbiamo investito decine di milioni per il recupero degli edifici scolastici. Ma ritengo fondamentale un piano regionale di adeguamento di strade, ponti, e viadotti perché dalla modernizzazione del sistema viario e ferroviario dipendono sviluppo e competitività delle nostre imprese e la tenuta idrogeologica del territorio, con l’intento di scongiurare lo spopolamento dei nostri borghi e delle aree interne. Le persone devono continuare a vivere in Toscana".

1 - Continua