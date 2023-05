Le piscine di Villa Ada cercano un gestore Ecco il nuovo bando

L’amministrazione comunale ha redatto il nuovo bando per le piscine che prevede un affidamento di 5 anni, eventualmente prorogabile, ed il via alla riapertura dell’impianto invernale. Nell’ormai imminente avvio della stagione estiva la giunta Michelini ha fissato i requisiti che dovranno essere inseriti nel bando, che a giorni verrà reso pubblico, per l’affidamento dell’impianto natatorio di Villa Ada. I lavori di restyling delle piscine sono ormai completati, anche la parte coperta è finalmente pronta a riaprire anche in inverno. L’obiettivo dell’amministrazione Michelini è quello di affidarle e consegnarle al nuovo gestore a partire da giugno.

La delibera della giunta fissa anche le tariffe da applicare alla clientela: tariffa di ingresso giornaliero maggiorenni 9 euro; tariffa di ingresso giornaliero minorenni 7 euro; abbonamento 10 ingressi maggiorenni 80 euro; abbonamento 10 ingressi minorenni 60 euro. La durata della concessione sarà di 5 anni e alla scadenza potrà essere rinnovata per ugual periodo. Il nuovo gestore dovrà svolgere le seguenti mansioni: apertura, chiusura e sorveglianza; custodia, conduzione e gestione di tutti gli impianti, pagamento delle utenze relative a luce, acqua e gas (per il pagamento delle utenze relative al solo periodo invernale è prevista la corresponsione di un contributo pubblico di 20mila euro all’anno per tutta la durata della concessione); pagamento della Tari; programmazione e coordinamento dell’attività sportiva; pulizia giornaliera del complesso.

L’apertura è prevista a giugno. Il canone annuo a base d’asta è di 500 euro all’anno (oltre Iva). Sarà consentita la sola apertura nel periodo estivo per i primi 3 anni dall’aggiudicazione: in questo caso il canone mensile sarà di 1.000 euro al mese. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 13,00 del 29 maggio prossimo nei modi previsti dal bando di gara.

Marco Nicoli