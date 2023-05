Le pioniere in Lucchesia e Versilia

Sulla base dei documenti che siamo riusciti a reperire, abbiamo individuato la prima donna sindaco di un comune della provincia di Lucca. Si tratta di Carla Dati, a capo del Comune di Camaiore dal 1989 al 1994, in quota Dc e proclamata con il sistema elettorale antecendente alla legge 25 marzo 1993 n° 81, che ne ha introdotto l’elezione diretta insieme a quella del presidente della Provincia e dei consigli. Ancora una sindaca questa volta al Comune di Montecarlo, con Nicoletta Bassini eletta dal 1990 al 1992 nelle file della Dc. A Porcari, va a fare la sindaca dal 1992 al 1993 Lena Matteoni, democristiana. A Gallicano, inizia la carriera di prima cittadina Maria Stella Adami (foto Borghesi) che dal 2004, per un decennio, guida il Comune in quota a una lista civica. Nessun sindaco donna per Lucca, Capannori e Viareggio e nessuna donna presidente della Provincia di Lucca.