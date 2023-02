Le “Pietre Rosse“ di Carlo Miotti, scrittore e veterinario

Si è svolta in Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana la presentazione del libro “Pietre rosse” di Carlo Miotti, scrittore e veterinario, con grande partecipazione di pubblico che lo ha accolto con interesse e molta curiosità. Il sindaco Tagliasacchi ha fatto gli onori di casa, sottolineando “quanto siano importanti per la comunità gli appuntamenti letterari come questo, necessari per vivacizzare la cultura del territorio e valorizzare i talenti come Miotti. Inoltre, la trama così particolare del thriller psicologico, rivela anche aspetti di introspezione che rende il libro accattivante e coinvolgente fin dalle prime pagine”. Don Angelo Pioli ha sottolineato “quanto ci sia necessità di letture come questa nel mare magnum di editoria che non porta a niente, questo libro va letto, perché esprime la condivisione di temi e realtà che ci coinvolgono tutti. Inoltre, mi permetto di suggerire all’autore di aggiungere la parola “condivisione”, a quelle che lui ha usato per tessere la trama”. Ha concluso gli interventi il dottor Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta .