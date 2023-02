Promosso dal Dipartimento di Filosofia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa e dalla Fondazione Mario Tobino, con il patrocinio del Comune di Lucca, della Asl Toscana nord ovest, del network Mente in rete, e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si è svolto tra Maggiano, al Polo didattico di Santa Maria a Colle, e Pisa il convegno “Le parole per dirlo. La malattia mentale: luoghi persone narrazioni”. Un evento baciato da un grande successo. Grazie al grande lavoro degli studenti guidati dalla professoressa Riccucci, è stato esplorato il sottile crinale che separa, ma anche unisce in un misterioso legame, la narrazione clinica e quella letteraria delle patologie mentali.

“Il convegno è stato il primo in Italia dedicato al rapporto tra malattia mentale e narrazione - spiega la curatrice e organizzatrice Marina Riccucci, docente di Letteratura italiana dell’ Università di Pisa – ovvero all’indagine del modo con cui la malattia mentale è stata restituita attraverso la letteratura”. Sono intervenuti lo psichiatra-scrittore Paolo Milone, Marino Marino, lo studioso Stefano Redaelli e esperti e accademici come Giulio Ferroni, Valeria Paola Babini, Anna Segre, insieme a Isabella Tobino, nipote dello scrittore Mario e presidente della Fondazione. E’ stata anche I’ occasione per la lettura di alcuni stralci dai Diari di Tobino, in larghissima parte inediti.