”Le panchine valorizzeranno la statua“

"Le panchine previste nei pressi del monumento a Maria Luisa di Borbone in piazza Napoleone? Sono un modo per valorizzare proprio il monumento che altrimenti sarebbe ‘perso‘ in mezzo alla piazza". Risponde così ai dubbi di Italia Nostra l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani. Lunedì inizia il rifacimento quasi integrale della piazza che da anni attende una sistemazione. Si tratta di un intervento da quasi 450mila euro che verrà svolto dalla ditta Del Debbio in circa due mesi e che prevede il rifacimento totale delle superfici in asfalto natura di colore grigio chiaro che diverranno dunque simili a quelle di piazza del Giglio, ma anche l’eliminazione dei piloni in marmo con le staffe in ferro intorno al monumento a Maria Luisa di Borbone al posto dei quali troveranno luogo delle ampie sedute in marmo. Proprio l’inserimento di queste panchine ha generato le proteste di Italia Nostra che ha chiesto non vengano apposte essendoci il rischio concreto che diventino l’ennesima base per bivacchi, oltre ad essere avulse dal contesto storico del luogo. "Premesso che tutto quanto abbiamo deciso è stato concordato con la Sovrintendenza – spiega Buchignani – l’obiettivo del posizionamento delle panchine è proprio la valorizzazione del monumento di Bartolini. Quanto alle panchine di marmo che circondano la piazza, ricordo che non sono manufatti storici ma sono stati apposti in occasione dell’ultimo rifacimento a inizio anni Duemila, in ogni caso saranno naturalmente ricollocate intorno alla piazza stessa".