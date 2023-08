Le pagelle di mezza estate, i turisti danno i voti a Lucca. Rimandata su pulizia e garbo

Lucca, 6 agosto 2023 – “E’ una città bellissima, forse dovrebbe sapersi valorizzare di più". Abbiamo messo Lucca sotto il severo giudizio dei turisti ed è riuscita a superare la sufficienza, ma c’è qualcosa che ha evidentemente tralasciato. Se Lucca fosse uno studente sarebbe il classico “intelligente che non si applica“. La pagella di metà estate è nata intervistando per le vie del centro turisti severi e puntigliosi che hanno scelto la città come meta delle loro vacanze. Molti sono tornati dopo anni, altri sono habitués ed è la loro terza estate di seguito nelle campagne vicine, mentre c’è chi muove i primi passi all’interno del cerchio murato. Di certo c’è che tutti sono rimasti affascinati dall’atmosfera che si respira in città, è indiscusso.

La sua storia e i piccoli aneddoti che la caratterizzano, la particolarità delle mura e della facciata asimmetrica del duomo, le grandi piazze e le alte torri la rendono più che interessante, quasi ammaliante, eppure qualcosa ha convito poco. Il cerchio alberato se la cava con una media del 7: abbiamo chiesto di dare un voto da 1 a 10 per servizi, attività, pulizia, alloggi e infine, cordialità.

Certo è che in una stagione da record, non si può dire che sia stata colta impreparata, il tempo per fare i compiti a casa è stato abbastanza, ma avrebbe potuto fare di più. Sotto la lente degli intervistati la voce ’pulizia’ che ha raccolto alcune sufficienze scarse. Il motivo? Per tutti lo stesso: "Non la reputiamo una città sporca, ma mangiare con il camion della spazzatura che passa tra i tavoli della piazza a ritirare i sacchi non è piacevole". Come biasimarli. Ciò che fa storcere un po’ di più il naso è la cordialità delle persone. Sufficienza piena, ma forse da una città italiana ci si aspettava maggior calore. A quanto pare i lucchesi non si contraddistinguono per il loro garbo, anche se a dirlo è un gruppo di francesi, storicamente non maestri di accoglienza (parlando di stereotipi).

D’altro canto i servizi turistici e le attività sono più che soddisfacenti, l’attenzione per la storia e la curiosità per la città portano a interessarsi sempre di più ai monumenti e a scegliere le guide turistiche per saperne di più. Il test, nel complesso, è stato superato. Ma si sa, si può sempre migliorare.

Rebecca Graziano