Le opere inedite “Crolla ahimé” e “Beata viscera” alla Chigiana

Più che un tassello, possiamo dire che la prima assoluta che si è tenuta ieri sera all’Accademia Chigiana di Siena con la rappresentazione di due brani inediti per coro del Maestro Giacomo Puccini, fornisce importanti elementi di crescita sull’opera e la vita del Maestro. Il lavoro del Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca, nell’inesauribile volontà data dalla ricerca e dallo studio sul Maestro, è riuscita a mettere in luce questi due brani. Particolari, diremmo. Interessanti musicalmente e che fanno scoprire, a loro volta, altri tratti pucciniani. Ce ne parla Virgilio Bernardoni, vice presidente del Centro studi che vede al vertice la professoressa Gabriella Biagi Ravenni. Bernardoni è professore di Musicologia e Storia della musica presso l’Università degli Studi di Bergamo, nonché autore di numerose pubblicazioni.

"Ieri sera – afferma – sono stati eseguiti due brani sconosciuti, il cui ritrovamento lo dobbiamo all’ottimo lavoro che ha fatto Aldo Berti, uno dei nostri collaboratori; i due brani in realtà erano custoditi in luoghi dove noi non avremmo mai cercato: si tratta della parrocchia di Monte San Quirico e il Seminario arcivescovile".

Sono appunto due composizioni: "Una in realtà non del tutto inedita – spiega Bernardoni – nel senso che Puccini in più occasioni la cita; ne sono state trovate, seppure non originali, tre copie, ed è un brano molto interessante perché scritto solo per voci femminili quando Giacomo Puccini era giovanissimo, aveva solo 17 anni; questo brano, “Beata viscera”, è da mettere in relazione al giorno della monacazione della sorella Iginia". Ancora tasselli, insomma, sull’opera e la vita di Puccini, che ritraggono, come in questo caso, un giovane promettente.

"L’altro brano – prosegue il professor Bernardoni – “Crolla ahimé”, possiamo collocarlo agli inizi degli anni ‘80; fa parte delle arie per processioni del Cristo morto, e alcune di esse vedono autori lucchesi, peraltro tutti maestri di Puccini, ed è un pezzo a tre voci". Di questo brano, come sottolinea anche Virgilio Bernardoni, possiamo dire che si tratta realmente di un inedito e che quella di ieri sera è stata la prima esecuzione assoluta effettiva.

"Il brano – precisa il musicologo – fu già eseguito ma subì rimaneggiamenti; in occasione dell’esibizione di ieri sera, invece, lo abbiamo ascoltato secondo la sua composizione originale".

C’è chi potrebbe parlare di un “Puccini minore”: ma non è così. "Possiamo dire che non si tratta di “capolavori” – precisa Bernardoni – ma ad esempio in “Beata viscera” troviamo interessante la presenza di voci femminili; tuttavia vorrei ricordare che grazie al ritrovamento di composizioni minori, riusciamo a costruire il tessuto legato all’evoluzione del Maestro; rispetto alle opere note e conosciute, quello che facciamo attraverso la ricerca è una sorta di “dissodamento” della strada pucciniana per arrivare a raggiungere quella che definirei la rotondità attorno a Puccini".

Infine una nota importante. Ancora Bernardoni: "Il brano per il Venerdì Santo – conclude il professore – vede una composizione che facevano appositamente per il contado: questo rinvenimento viene a dirci che il giovane e volenteroso Puccini, componeva musica bisognosa di minori risorse, fatta per musicisti meno abili o meno capaci: e Puccini non si risparmia e ci regala un altro pezzo di conoscenza della sua opera".