Le opere di Carli “attraverso le intemperie“ Viaggio da Sant’Anna di Stazzema a Bucha

Il cambiamento climatico con i suoi effetti devastanti sulla natura, sulle persone e sugli animali, la guerra in Ucraina e la recente pandemia, sono i temi delle 26 opere su tela che costituiscono il percorso della mostra pittorica “Da Sant’Anna di Stazzema a Bucha – l’umanità attraversa le intemperie” dell’artista versiliese Carlo Carli esposte in alcune delle sale monumentali di Palazzo Ducale, a Lucca, fino al 19 settembre. La rassegna – ad ingresso gratuito - è organizzata dalla Provincia di Lucca con il patrocinio del Comune di Stazzema, del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema e dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944. I suoi quadri affrontano argomenti di grande attualità, compresa la recente alluvione in Romagna.