Le occupazioni vanno avanti. E arriva la solidarietà della Cgil

Portoni sempre chiusi al classico Machiavelli e all’artistico musicale Passaglia. Le occupazioni vanno avanti e, probabilmente, non termineranno prima di domani, sabato, quando gli studenti parteciperanno alle giornata contro la violenza sulle donne.

All’interno, le lezioni ordinarie sono state sostituite da assemblee in cui i ragazzi discutono delle ragioni della protesta e mettono a punto alcune rivendicazioni da sottoporre ai dirigenti scolastici e alla provincia.

"Durante la mattina ci siamo divisi in gruppi, ognuno dei quali si è occupato di analizzare uno dei problemi che affliggono la scuola in generale e le nostre in particolare – racconta una portavoce dei ragazzi – Poi ci siamo riuniti in assemblea per condividere gli esiti del lavoro di gruppo e stabilire, mediante votazioni, cosa inserire nel documento da consegnare alla preside".

"La dirigente – prosegue la studentessa – si è presentata fuori scuola per chiederci di tenere un’assemblea con professori e studenti occupanti al fine di giustificare i problemi che abbiamo sollevato e porre fine all’occupazione. Dopo aver messo ai voti la questione, abbiamo declinato la sua richiesta".

Intanto gli studenti incassano la vicinanza della Cgil.

"Non possiamo che apprezzare ed incoraggiare la solidarietà espressa dai ragazzi verso il personale scolastico – dicono la Flc Cgil e la Cgil Lucca – e se le nuove generazioni rappresentano quindi il futuro di un Paese, per noi gli studenti di queste scuole rappresentano anche il presente di una lotta per i diritti di studenti e lavoratori, della scuola e non solo, che, ormai da troppo tempo, reclama anche un cambiamento netto delle politiche del sistema di istruzione".

Resta di fondamentale importanza vedere nei giovani l’interesse alla propria istruzione e alla giusta forma di scuola, nel termine esatto della parola, e di volerla a tutti i costi migliorare sia dal punto di vista strutturale, ma soprattutto nella volontà di arrivare ad allargare il loro campo culturale.

Anche il Circolo di Lucca di Rifondazione Comunista accoglie con "gioia" le ‘occupazioni’ degli studenti e le studentesse delle tre scuole occupate esplicitando al meglio le problematiche della scuola italiana in questo momento. Dalla mancanza di fondi alla aziendalizzazione, dalle pessime condizioni degli istituti alla poca democrazia interna. "I giovani, - affermano - sono la punta più avanzata della nostra società, pronti a lottare con convinzione per migliorare le proprie condizioni".

Rebecca Graziano