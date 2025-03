Le nuove tabelle per gli oneri urbanizzazione

In vigore a Montecarlo le nuove tabelle degli oneri di urbanizzazione. Per gli insediamenti residenziali, restauro e ristrutturazione 4,27 euro al metro cubo la primaria, 12,24 la secondaria, totale 16,47. Sostituzione edilizia 11,29 la primaria, 32,58 la secondaria, totale 43,87. Per nuova edificazione, ampliamento, sopraelevazione per la prima 18,29, per lA secondaria 48,29, totale 67,18. Per insediamenti industriali e artigianali, restauro e ristrutturazione 6,10 per la primaria, 5,17 per la secondaria, totale 11,27. Sostituzione edilizia 16,29 per la primaria, 16,79 per la secondaria, totale 30,08, ampliamento e sopraelevazione 30,17 per la primaria e 17,25 per la secondaria, totale 37,62. Nuova edificazione 22,41 la primaria, 18,45 la secondaria, totale 41,36.

M.S.