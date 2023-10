Le nuove “Conversazioni“ in San Francesco

Dal 10 al 25 novembre tornano a Lucca le Conversazioni in San Francesco, il ciclo di incontri voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, quest’anno, giunge alla sua X edizione e propone quattro appuntamenti dedicati al tema “Appunti di viaggio“. Sul palco lo storico dell’arte Claudio Strinati, il conduttore televisivo Patrizio Roversi, lo scrittore Fabio Genovesi e, infine, la giornalista Rory Cappelli insieme a Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali. Si parte venerdì 10 novembre, alle 21, con Capire la bellezza è la funzione dell’anima, un affascinante itinerario attraverso le più significative pagine dell’arte italiana. A guidarci Claudio Strinati, esperto cinquecentista e seicentista, ma anche apprezzatissimo divulgatore, che sarà intervistato da Federico Giannini, direttore della testata giornalistica “Finestre sull’Arte”, tra le più seguite del settore.

Domenica 12 novembre, alle 18, Patrizio Roversi (foto in alto), pioniere del turismo in tv e instancabile viaggiatore, porta in scena Oltre il petrolio, uno spettacolo che unisce il tema del viaggio a quello della crisi climatica e ambientale. Per la regia di Miletta Corli, con le musiche dal vivo del sassofonista Maurizio Camardi e del chitarrista David Soto Chero, attraverso esperienze, racconti e filmati, Roversi ci porta a scoprire cosa c’è, appunto, “oltre il petrolio”. Tutti nel Nuovo Mondo invece sabato 18 novembre. Alle 18, Fabio Genovesi arriva in San Francesco per tenerci avvinti, con la sua verve narrativa, alla storia del viaggio più importante per l’umanità. Prendendo spunto dal suo ultimo e fortunato romanzo Oro puro, che narra attraverso lo sguardo di Muno, un ragazzo di sedici anni, il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta delle “Indie”, Genovesi ci spiegherà come L’America si scopre per caso.

A concludere la rassegna, sabato 25 novembre alle 21, Canti, preghiere, resistenze e letteratura: i mille colori della Persia, un incontro che vedrà Rory Cappelli, giornalista de La Repubblica, dialogare con Pegah Moshir Pour (foto in basso) su una destinazione ben precisa quanto complessa, l’Iran. A partire dall’attuale situazione politica, dalla rivoluzione delle donne per affermare i propri diritti, ad una narrazione più ampia, che ripercorrerà la storia millenaria della nazione, culla di una delle più antiche e grandi civiltà del mondo, di un popolo che, come Sherazade, riesce a restare in vita e a resistere “raccontando”. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. Per partecipare, occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it.