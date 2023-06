Le nozze d’argento del “Summer“ Quella scommessa azzardata ora è un successo mondiale

I primi 25 anni del Summer Festival sono davvero una ricorrenza straordinaria. Se qualcuno pensava nel 1998 che questo traguardo sarebbe stato raggiunto, poteva essere forse solo un visionario o un sognatore, forse solo il suo creatore Mimmo D’Alessandro. E invece questo compleanno è arrivato e Confommercio, da sempre convinta sostenitrice della manifestazione, ieri sera, nel cortile della sua sede di Palazzo Sani ha voluto festeggiare il festival con il patron e direttore artistico D’Alessandro, i sindaci di Lucca e i presidenti della Provincia che si sono succeduti dal 1998 a oggi, più tanti lucchesi che hanno apprezzato il Summer e continuano a farlo. Una serata ripresa da NoiTv che stasera la manderà in onda.

Presenti quindi gli ex primi cittadini Pietro Fazzi, che tenne a battesimo la prima edizione e Alessandro Tambellini, più Moreno Bruni in rappresentanza dell’amministrazione dello scomparso Mauro Favilla e ovviamente il sindaco in carica Mario Pardini. A rappresentare la Provincia, gli ex presidenti Andrea Tagliasacchi, in carica nel 1998 e alfiere della prima edizione, Stefano Baccelli e l’attuale titolare di Palazzo Ducale, Luca Menesini. Ad accoglierli un bel buffet realizzato da cinque ristoratori di Fipe Confcommercio e dalla gelateria Piero.

Esposte anche le vignette di Alessandro Sesti dedicate nel corso degli anni al festival. Presenti anche imprenditori del commercio e del turismo, rappresentati da Confcommercio. "Già in occasione del ventennale – affermano il presidente e la direttrice dell’associazione, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – Confcommercio aveva organizzato una serata per omaggiare la manifestazione. Adesso, in occasione della ancora più prestigiosa e significativa ricorrenza delle “nozze d’argento” con la città, abbiamo pensato di ripetere l’iniziativa, a nostro avviso doverosa nei confronti di un evento che Confcommercio sostiene convintamente da sempre, consapevole della sua straordinaria qualità artistica e culturale, oltre che della sua forza nel promuovere il nome di Lucca in tutto il mondo".

Una serata ricca di ricordi e aneddoti, a partire da quella scommessa di realizzare un festival internazionale che nella sonnacchiosa Lucca del 1998 sembrava assai azzardata. Poi sono arrivate le più grandi star della musica mondiale, fino ai Rolling Stones. "Certo, gli Stones – sottolinea Mimmo D’Alessandro – ma il vero ambasciatore di Lucca nel mondo è stato Elton John, che è voluto venire qui ben sei volte!".

Paolo Ceragioli