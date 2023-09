Le novità su mensa e bus “Quasi seimila iscritti“

“Un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Il mio augurio – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione, Simona Testaferrata–, rivolto a tutti i ragazzi e ai bambini, è che possa essere, questo, un anno sereno e ricco di belle esperienze in grado di accrescere il bagaglio culturale di ciascuno, e soprattutto di arricchire il percorso personale di tutti. Il cancello si riapre ed ecco che si ritrovano le vecchie amicizie, se ne fanno di nuove, tanti progetti e idee di cui prendersi cura: alcuni di voi quest’anno varcheranno quel cancello per la prima volta, altri si prepareranno alla scelta della scuola superiore. La scuola è il luogo per crescere e far crescere: a tutti voi dunque, ragazzi e bambini, dirigenti, docenti, tutto il personale scolastico e famiglie auguro un proficuo e gioioso anno da trascorrere insieme”. Un saluto e un “in bocca al lupo“ in vista della prima campanella, in un momento in cui tutto è proiettato al migliore avvio del nuovo anno scolastico, servizi compresi, trasporto e mensa in primis. Ecco dunque le date e le novità.

Per il trasporto scolastico il servizio sarà attivo – fa sapere l’assessore Testaferrata – sin dal primo giorno di scuola, venerdì 15 settembre. Gli iscritti al 31 agosto sono risultati 861, mentre il totale delle domande di agevolazioni ricevute sono pari a 1.649 famiglie. La novità in questo ambito è il servizio che sarà attivato per la scuola dell’infanzia di Sant’Alessio. Per quanto riguarda invece la ristorazione scolastica, la mensa sarà in funzione nella prima scuola a partire da lunedì 18. Gli iscritti al servizio mensa, registrati entro il 31 agosto, sono 4.766, gli agevolati 1.668.

La novità è che da quest’anno il servizio mensa sarà riattivato anche alla scuola primaria di Antraccoli, che lo sollecitava da tempo, ma anche alla sezione nuova della scuola dell’infanzia di Sant’Alessio. L’assessore alla scuola ricorda inoltre che è ancora aperta (fino al 22 settembre) la possibilità di inserirsi nel bando “Pacchetto scuola 20232024“. E’ un sostegno concreto alle famiglie con reddito Isee massimo pari 15.748,78 euro, per sostenere le spese connesse alla scuola. Il contributo massimo erogabile è di 300 euro a studente. Info a [email protected] Ad oggi le domande presentate sono 585.

L.S.