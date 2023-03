Le nostre idee proposte alla sindaca

Noi studenti della secondaria di Villa Basilica abbiamo incontrato la sindaca Elisa Anelli ed il vicesindaco Giordano Ballini per esporre le nostre proposte per migliorare gli spazi di aggregazione giovanili: infatti in paese abbiamo solamente due campi sportivi non curati e abbiamo bisogno del loro aiuto per risistemarli. Ci hanno informati che è già tutto in fase di progettazione che include di risistemare ilcampo sportivo vicino al Comune ripavimentandolo, sistemando la rete e migliorandone l’accesso dotandolo di ascensore. Al campino sotto le scuole vorrebbero mettere una tensostruttura cosicché esso possa essere utilizzato anche d’inverno.

Abbiamo fatto domande, ma anche delle proposte concrete: secondo noi, ad esempio, non è necessaria una nuova struttura coperta, ma basterebbe riqualificare lo spazio aperto ripavimentandolo, rendendo accessibili i bagni e il casottino ora non usato. Per quanto riguarda gli spazi di aggregazione dove fare i compiti abbiamo proposto che una stanza inutilizzata venisse riqualificata in biblioteca. Anelli e Ballini hanno detto che avevano già valutato queste possibilità, che avevano già i fondi a disposizione e che potrebbero cederci anche una stanza del Comune. La risposta è stata molto positiva e siamo stati rassicurati della presenza in cassa dei fondi economici necessari e che, inoltre, alcuni lavori sono già stati avviati, tuttavia le procedure burocratiche sono molto lunghe e dovremo aspettare ancora un po’.