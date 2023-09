Le nostre eccellenze all’estero. Consegnati i riconoscimenti

Ieri nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Lucchesi che si sono distinti all’estero. Lo speciale Premio Martinelli è andato a suor Ornella Ciccone, missionaria con la laurea in Medicina e Chirurgia.

Il sindaco Mario Pardini, la preidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini hanno consegnato riconoscimenti a Simone Banducci, nato a Chicago da genitori lucchesi; Massimiliano Carrara, nato a Lucca, trasferitosi con il fratello Damiano in California, dove hanno aperto Carrara Pastries, pasticceria divenuta poi catena.

A Gino Cattani che lavora alla Stern School of Business a New York. Matteo Chelini di Casoli (Bagni di Lucca) storico gelatiere emigrato in Germania.

Emilio Fazzi, nato a Glasgow da famiglia originaria lucchese, di software per diverse aziende, già presidente dei Lucchesi nel Mondo in Scozia.

A Riccardo William Gagliani, nato a Chicago da padre lucchese, titolare di un’azienda di ricambi per autocarri punto di riferimento nell’intera area di Chicago. Marcia Giusti Johnson, artista, scrittrice e insegnante universitaria. Giacomo Lami, nato a Lucca, laureato in Bioingegneria, Product Leader a Meta. Diego Osvaldo Lemmi, in arte Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista italo-argentino, nato a Mar Del Plata da famiglia di origini lucchesi. Manuela Lombardi, nata a Lucca, trasferita con la famiglia a San Paulo in Brasile, plurilaureata in Chimica, Pedagogia e Lingue e Cultura italiana per stranieri.

Ad Alberto Pinochi, nato da genitori lucchesi, ebanista, trasferito a San Francisco e uno dei primi membri dell’Associazione Lucchesi nel Mondo. Poi alla famiglia Landi, dinastia di figurinai attivi nella comunità italiana londinese da metà Ottocento.

Infine, premio alla memoria, a Joan Bedini Roberti. Arrivata negli Usa, divenne una dei migliori programmatori di computer, assunta poi dalla società finanziaria General Finance e dalla Blue Cross Association. Socia del Mazzini Verdi Club di Chicago fu una delle prime socie dei Lucchesi nel Mondo di Chicago. Si è spenta nel 2020.