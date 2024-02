Le Mura Spring, ecco il big match. Arriva il Jolly Acli Livorno

Gara casalinga domenica alle 18.30 per il Green Le Mura Spring, che ospita il Jolly Acli Livorno, capolista del campionato, con le due formazioni divise da un solo punto. E’ arrivato così il tanto atteso giorno della verità per le ragazze di coach Biagi. Jolly Acli Livorno è un roster costruito per conquistare la promozione, ed è formato da elementi che complessivamente hanno buon tasso tecnico. Arrivano al Palatagliate dopo la buona vittoria della scorsa settimana su Basket Golfo che ha permesso di ritrovare la giusta serenità a giocatrici e staff. Coahc Biagi lo sa e per questo durante la settimana assieme alle sue ragazze ha studiato attentamente l’avversario ed ha cercato di attuare le giuste strategie per fermare il top scorer del campionato Irene Sassetti e Francesca Ludovica Orsini, anche lei in top ten. "Sarà una partita molto difficile – ha commentato Luca Biagi – visto l’avversario che ci troveremo ad affrontare. Sono una squadra costruita per il salto di categoria e con giocatrici di livello, che sanno ben giocare. Sarà sicuramente una bella partita, molto combattuta, dove speriamo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili, ma ci faremo trovare pronte". La gara tra il Green Le Mura Spring e Jolly Acli Livorno sarà affidata alla direzione di Giacomo Giannini e Lorenzo Cammilli, entrambi di Empoli. Dopo questo match casalingo le biancorosse torneranno di nuovo in campo domenica sul parquet del Palasanmarcellino per affrontare nella penultima giornata la Pall. Femminile Firenze.

Alessia Lombardi