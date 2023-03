Le Mura e il degrado “Valutiamo se ridare vita a una struttura apposita dedicata al monumento“

Le Mura non possono attendere i tempi della politica e meno che mai quelle della burocrazia comunale: il crollo del parapetto in prossimità di porta S.Anna era più che annunciato e la conferma arriva da una data: 28 aprile 2021 (ovvero circa 23 mesi fa). E’ da allora, con ancora in carica l’amministrazione Tambellini, che il tratto di parapetto ora crollato era in stato di grave difficoltà.

"L’ufficio lavori pubblici – scriveva il Comune nell’aprile di due anni fa – ha infatti constatato una lesione e un’inclinazione verso la passeggiata delle Mura che può essere corretta solo con un completo smontaggio e ricostruzione con i medesimi materiali. Dopo aver chiesto le opportune autorizzazioni dalla competente Soprintendenza, saranno condotti saggi per comprendere lo stato e la consistenza delle fondazioni e iniziare l’intervento che sarà condotto nel più breve tempo possibile".

Breve tempo..., appunto due anni, durante i quali sono stati collocati degli orrendi new jersey in plastica che peraltro non hanno minimamente impedito a chi volesse di avvicinarsi al parapetto stesso. Ora, il cedimento, che va da sé, trae origine ben prima delle ultime piogge.

L’attuale assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Buchignani, in una nota sottolinea come l’intervento fosse previsto sul bilancio triennale per una somma pari a 180mila euro. "Abbiamo ereditato questa situazione – spiega – e appena possibile abbiamo messo a disposizione i finanziamenti necessari al raddrizzamento del muretto lungo la passeggiata delle Mura a Porta Sant’Anna. Voglio ricordare che abbiamo stanziato 680mila euro nel triennio per manutenzioni e lavori straordinari di conservazione del monumento. Questi si aggiungono ai 2 milioni di euro del Ministero della Cultura che saranno presto impegnati nel restauro dei parapetti in terra e per l’aumento della sicurezza il monitoraggio del parapetto lesionato era costante e da tempo erano state inserite delle barriere zavorrate per evitare rischi. Le piogge di questi giorni e in particolare quelle di ieri, molto insistenti, hanno fatto collassare la struttura. Ci stiamo già adoperando per ricostruire il muro – in accordo con la Soprintendenza – nel più breve tempo possibile".

In realtà, la sensazione e anche qualcosa di più, è che dalla inopinata chiusura dell’Opera delle Mura, decisa nel 2018 dalla giunta Tambellini, che aveva come compito istituzionale proprio quello della conservazione e valorizzazione del principale monumento, il quadro sia cambiato in peggio. E lo stesso sindaco Mario Pardini, interpellato dal nostro giornale, non esclude di dare vita a un organismo che ricalchi quanto fatto con l’Opera delle Mura. "Ero contrario e l’ho sempre detto – spiega – alla chiusura dell’Opera. Per assicurare una manutenzione ancora più stringente, potrebbe essere un’ipotesi da valutare quella di ridare vita a un’apposita struttura dedicata alle Mura".

Fabrizio Vincenti