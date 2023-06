Le mense si fanno in... tre Commissione allargata questionario e incontri

Una strategia in tre mosse per migliorare il servizio mense scolastiche a Porcari. Ampliamento della composizione della specifica Commissione che si occupa dell’argomento, questionario periodico per sondare la qualità, incontri frequenti fra le parti per testare l’andamento del servizio ed evitare il ricorso ai social, non perché sia sbagliato, ma semplicemente non risolve eventuali problemi. Necessità, dunque, di veicolare nelle sedi giuste i messaggi e i suggerimenti.

E’ quanto emerso nell’assemblea di lunedì sera alla presenza di una trentina di genitori (gran parte del comprensorio della primaria Orsi), del sindaco Leonardo Fornaciari, dell’assessore alla scuola Eleonora Lamandini, oltre a rappresentanti dell’Istituto Comprensivo e della ditta Cir Food che ha in gestione la refezione scolastica, compreso l’ufficio qualità dell’azienda.

"Credo che la dialettica sia sempre un sistema vincente per affrontare eventuali criticità - spiega l’assessore Eleonora Lamandini - . Il questionario è un modo per testare il grado di apprezzamento, sarà costituito da domande molto specifiche e quindi capiremo dalle risposte dove e come intervenire, se sarà necessario".

"I menù sono stati cambiati e alcuni genitori ci hanno ringraziato per questo. Ricordo - aggiunge Lamandini - che un conto sono le lamentele per un disservizio oggettivo, come se, per portare un esempio, ci fosse un corpo estraneo nei piatti, diverso invece è il troppo salato, il poco condimento o altri parametri che sono soggettivi e che dipendono dai gusti di ogni bambino. Abbiamo spiegato alle famiglie come alcune situazioni siano regolate da precise normative".

E infatti qui sono entrati in gioco gli esponenti dell’impresa i quali hanno informato di come i nutrienti e i condimenti debbano seguire specifiche tabelle prestabilite dalla legge in base alle opinioni scientifiche sugli aspetti nutrizionali. In generale l’obesità infantile è in netto aumento e quindi la quantità di olio, che contiene comunque grassi, deve rimanere circoscritta a determinati livelli. I condimenti devono sottostare a rotazioni. Sono prescrizioni obbligatorie sulle quali la ditta non può derogare.

Si potranno però modificare i menù. Anche qui, però, non si può prescindere da un certo quantitativo di frutta e di verdura proprio per educare i giovani ad un’alimentazione sana ed equilibrata, ben bilanciata. Incontro proficuo per avere già dati sufficienti per migliorare in vista del rientro in classe, previsto a metà settembre.

Massimo Stefanini