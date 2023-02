Le Malcercone Stornelli e invettive

Stornelli, ninne nanne e invettive della tradizione toscana interpretate dal trio fiorentino, tutto al femminile, a cura del trio delle Malcercone.

Il secondo e ultimo concerto della mini-rassegna Parole note proposta dall’associazione culturale Millimètrica è in programma per domenica (26 febbraio) alle 18 nella Sala del Capitolo del Real Collegio di Lucca.

Sul palco le protagoniste saranno Cinzia Blanc, Maria Francesca Torselli e Oretta Giunti: tre musiciste che provengono da numerose e diverse esperienze, dalla classica al rock, e che dal 2009 condividono la passione per le belle pagine musicali della tradizione popolare toscana.

Un repertorio che il trio recupera e valorizza nella sua genuinità, evidenziando ora la sagacità dei testi, tipicamente toscana, ora la poesia e la commovente dolcezza.

Il concerto, per la prima volta offerto alla città di Lucca, si muove dagli stornelli più noti e cantabili, alcuni molto noti al pubblico, come Peschi fiorenti o L’amore è come l’ellera, alle ninne nanne delicate come Cade l’uliva, di area lucchese, o a quelle oggi considerate veri e propri canti di riscatto della donna tra Ottocento e Novecento, come La Malcontenta.

Non mancano le invettive, i focosi ‘accidenti’ che si inviano all’amante traditore, o la pungente ironia dei canti delle cosiddette ‘malmaritate’ come Aveo le fibbie belle, conosciuto anche come il Lamento della sposa, nel quale la donna si lamenta del marito preso.

Nel repertorio delle Malcercone anche i canti del Dopoguerra ambientati in una Livorno desolata e affamata, come quella che fa capolino tra i versi della canzone Fagioli e cotenne, o ricca soltanto di pidocchi.

L’ingresso è libero. Per informazioni scrivere a [email protected]