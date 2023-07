Le istituzioni incontrano i cittadini: Montemagni e Baldini intervengono

Anche sotto la calura, il Comitato civico "Ci sian anche noi altri", detto un poco alla garfagnina, non perde la sua dinamicità, con l’obiettivo della salvaguardia dell’emergenza medica in alta Garfagnana.

Infatti per sabato 22 luglio, in mattinata, alle 11, al teatrino di Piazza al Serchio, sotto il Municipio, il Comitato, che si estende ai Comuni di Camporgiano, San Romano, Piazza al Serchio, Sillano-Giuncugnano, Minucciano e Vagli Sotto, ha invitato la popolazione a partecipare all’incontro con due importanti esponenti della Lega, la giovane onorevole Elisa Montemagni, viareggina e il consigliere regionale Massimiliano Baldini, anche lui di Viareggio e dunque ambedue conoscitori da tempo delle problematiche dell’alta Garfagnana anche in campo sanitario.

Il Comitato "Ci sian anche noi altri" chiarisce ancora una volta che non ha colori politici e appartenenza di sorta. L’intento suo è quello di dialogare con tutte le forze politiche, con l’obiettivo della salvaguardia di una sanità rispettosa verso le persone che abitano nelle zone più disagiate, periferiche e montane, come l’alta Valle del Serchio. Alle forze politiche di maggioranza il Comitato chiede limpidezza e impegno concreto nel rapporto con l’Asl Toscana nord ovest. A quelle di minoranza di portare le istanze nelle sedi istituzionali e appropriate, evitando invece facili, ma inutili passerelle.

"Speriamo – commentano due dei promotori della prima ora del Comitato, Andrea Campoli e Jacopo Cassettai - di avere ulteriori chiarimenti e risposte in merito dalla situazione di criticità sanitaria per la nostra popolazione, riguardante in particolare la presenza del medico al punto 118 di Piazza al Serchio. Chiediamo ai cittadini di intervenire numerosi, a cominciare dai giovani, che finora sono rimasti un po’ assenti in tutti i precedenti incontri".

Dino Magistrelli