Le invasioni turistiche ”Eventi di qualità e a misura di lucchesi per evitare i rischi”

Quanti turisti a Lucca: troppi? L’assalto visto anche in questo ultimo ponte del 25 Aprile rischia di sortire un effetto boomerang, mettendo a rischio spazi e identità; come sta succedendo in altre località turistiche – ad esempio le Cinque Terre – e città d’arte. Ne parliamo con l’assessore Remo Santini che ha saputo dar vita in neanche un anno a una serie di eventi che hanno calamitato a Lucca migliaia di persone.

Assessore, possono esserci controindicazioni?

“E’ un rischio che abbiamo considerato fin dal nostro primo giorno di insediamento, ed è per questo che ogni evento che mettiamo in campo deve avere in primis i requisiti di qualità e poi deve saper coniugare l’interesse del turista così come quello del lucchese, invitato a riscoprire tradizioni, storia e cultura del luogo dove vive. L’azione è quella di far riscoprire l’amore per la città, è la tradizione e l’identità a far da filo conduttore“.

Esempi?

“Lucca Magico Natale è stato ricco di luci e eventi per i lucchesi. Così il carnevale che ha riportato in auge la tradizione storica del carnevale a Lucca con la mostra nel Loggiato di Palazzo Pretorio. Lucca Gustosa ha portato in piazza i prodotti del territorio. Lucca Historiae Fest a maggio metterà sul tappeto rosso la storia raccontata dal vivo con fedeli rievocazioni“.

Il lucchese “classico“, da sempre, non ama troppo il turista o qualcosa è cambiato?

“Un certo tipo di turismo è apprezzato, e da noi vengono soprattutto famiglie, oltre alle comitive. Vengo continuamente fermato da chi mi fa i complimenti e dice che erano anni che non veniva più in centro“.

Quindi nessun rischio overbooking?

“Non lo vedo, ma certamente dobbiamo essere bravi a salvare l’identità della città, perchè anche il turista stesso resta colpito se percepisce che c’è verità, e non banale sceneggiatura, dietro ogni evento“.

Centro e periferia, come dosare gli eventi?

“Il centro è innegabilmente il fulcro, qui stiamo ragionando come far tornare residenze, anche attraverso una maggiore dotazione di stalli gialli e una semplificazione burocratica. Tutto ciò deve passare anche attraverso il ritorno di uffici e funzioni. Ma i dintorni sono parte integrante, le colline, il parco fluviale che sarà al centro di un progetto chiave di sviluppo turistico, ma anche è importante ragionare anche in ottica più ampia, di ambito turistico, con l’aggancio alle Ville storiche. E oltre, in presa diretta con altre province“.

Progetti al varo?

“Entro i primi di giugno l’apertura dell’info point sulle Mura, ex Casa della Memoria e della Pace, a cui turisti e lucchesi si potranno riferire per le informazioni, i contatti con le guide e una cartina dedicata che ora non esiste“.

La sfida aperta?

“Prolungare il soggiorno del turista, che ora è di 2-3 notti. Anche questo è un antidoto efficace contro la massificazione“.

Laura Sartini