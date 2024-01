Le intitolazioni di giardini e spazi pubblici

Come annunciato in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario dell’istituzione Comune, per la Giornata della Memoria a Capannori ci sarnano una serie di intitolazioni di spazi pubblici a protagonisti della shoah. Domani, venerdì, alle 11 in piazza Aldo Moro è in programma l’iniziativa ‘Il giardino dei giusti’, una cerimonia di intitolazione di due olivi a Lida Basso Frisini e Clotilde Nardini. Entrambe hanno ottenuto l’onorificenza di ‘Giusta tra le Nazioni’ per aver salvato la vita a due famiglie di origine ebraica. Le intitolazioni sono state proposte, rispettivamente dalla scuola Media ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio e scuola secondaria di primo grado di Camigliano nell’ambito del progetto ‘Toponomastica al femminile’ realizzato dal Comune in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le scuole del territorio e il coordinamento di Maria Grazia Anatra. Alle ore 11.45 si terrà inoltre la cerimonia di intitolazione a Nara Marchetti, partigiana impegnata nei valori della Resistenza, dei diritti civili e della difesa dei più deboli, del parco giochi di via Martiri Lunatesi, proposta dalla scuola secondaria di primo grado grado ‘L. Nottolini’ di Lammari. Il programma di iniziative proseguirà sabato 27 gennaio alle ore 21 al polo culturale Artèmisia di Tassignano, con la messa in scena di "Amnesia. Indagine performativa sull’atto del ricordare", uno spettacolo teatrale a cura dell’associazione Lovett e il Lupo. Domenica 28 gennaio al lago della Gherardesca si svolgerà una Passeggiata della memoria, in programma alle 10.

Massimo Stefanini