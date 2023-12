Le immagini e il libro del fotografo Marrozzini

A Castelnuovo, nella sala “Luigi Suffredini“, è stato ospite del Circolo Fotocine Garfagnana , presieduto da Giancarlo Guidugli, il noto fotografo Giovanni Marrozzini, che nell’occasione ha illustrato la sua straordinaria esperienza in America Latina, con le immagini da lui scattate e con il libro “Viaggio sul fiume mondo - Amazzonia“, realizzato insieme a Angelo Ferracuti. Il fotografo Giovanni Marrozzini è molto conosciuto anche nella nostra provincia e nel 2010 gli fu assegnata a Castelnuovo la Fibula d’oro del premio Rodolfo Pucci per la sua intensa carriera fotografica che lo ha portato a realizzare numerosi reportage in Africa, Centro e Sud America, Europa balcanica e Medio Oriente. Nell’occasione, con la collaborazione del Comune di Castelnuovo, è stata ricordata l’abolizione della pena di morte in Toscana nel lontano novembre 1786.