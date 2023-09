Le giornate del patrimonio a Lucca: tour nella manifattura della carta

A partire dallo slogan “Living Heritage”(Patrimonio InVita), proposto dal Consiglio d’Europa, ovvero il patrimonio culturale inteso come patrimonio “vivo”: “le varie forme di conoscenza ereditate dalle generazioni passate e ancora oggi utilizzate per comprendere il presente e per modellare il futuro”, l’Archivio di Stato di Lucca presenta un particolare itinerario attraverso i suoi depositi e non solo. Eccezionalmente, rispetto alla consuetudine, saranno protagonisti delle Giornate Europee del Patrimonio e della Domenica di Carta, i contenitori piuttosto che il contenuto.

Ci si soffermerà sugli aspetti più tecnici e materici degli elementi che compongono i documenti conservati presso l’Archivio (il cuoio, le pergamene, la carta) e sulle loro caratteristiche tecniche esecutive: come sono stati cuciti, legati, infilzati nel corso dei secoli. Verrà tracciato un percorso riguardante l’evoluzione della filiera produttiva lucchese dei documenti, ovvero le varie fasi storiche dello stretto rapporto tra le botteghe (le concerie, i pellai, le cartiere....), le loro Arti e le autorità locali. Inoltre saranno approfonditi diversi aspetti della produzione della carta, grazie alla collaborazione con il Museo della Carta di Pescia.

Il direttore del Museo, dott. Massimiliano Bini illustrerà la storia di alcuni pezzi preziosi della collezione, prestati per l’occasione ed esposti al piano nobile di Palazzo Guidiccioni. A piano terra, presso il Laboratorio di Restauro, il Mastro Cartaio Stefano Panigada darà dimostrazione della manifattura tradizionale della carta, per poi passare ai giorni nostri presentando alcune tecniche di restauro eseguite ancora oggi nel Laboratorio di legatoria e restauro dell’Archivio. Gli appuntamenti per le visite guidate a Palazzo Guidiccioni sono sabato 23 dalle 15.30-18.30, domenica 24 dalle 9.30 alle 12.30 (info e prenotazioni 0583 491465 o 955909) o mail: [email protected]