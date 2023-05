Le Fortunate Eccezioni portano in scena H.T.E.B.C.A.M. di Lutri

Stasera alle 21, al Teatro Colombo di Valdottavo sesto appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale Lucca in collaborazione con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo e con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano. Le Fortunate Eccezioni Teatro portano in scena “H.T.E.B.C.A.M.” di Alessandro Lutri. Tutti conosciamo la storia del Macbeth ovvero la disperata ascesa di un nobile che, da virtuoso e fedele al proprio sovrano, si trasforma in un mostro crudele che non si ferma di fronte a nessun ostacolo ed elimina fisicamente tutti i potenziali nemici, compresi amici e parenti. La spirale di sangue e violenza finisce però per distruggere lui stesso e la moglie, alleata fedele ed imperscrutabile nei disegni di potere. Macbeth è la tragedia del male dell’uomo, della violazione delle leggi morali e naturali e dell’ambiguità, del caos, della distruzione che ne consegue. “Salve, Macbeth! Salute a te, signore di Glamis! Salve, Macbeth! Salute a te, Signore di Cawdor! Salve, Macbeth, che un giorno sarai Re.” Ogni predizione, però, ha un prezzo e Macbeth sceglie di pagare il suo.

Ma che cosa potrebbe succedere se alla fine tentassimo di ribellarci ad un destino che appare come ineludibile? Questa è la favola che è stata riscritta. Finalista alla quarta edizione di Artkeys Prize - Festival Internazionale di Arte Contemporanea per la sezione performanceteatro che si è svolto a Capaccio Paestum dal 19 al 27 novembre 2022. Con Alessandro Lutri e Barbara Puppa e con la partecipazione di Laura Nanna. Regia di Mauro Tommasi. Posto unico 8 euro, ridotto per bambini e ragazzi fino a 14 anni e persone sopra i 65, 6 euro. Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 3206320032 o [email protected]