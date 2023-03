“Le famiglie pagano quei 700mila euro di tagli al bilancio“

“Mentre il governo di Giorgia Meloni azzera i contributi affitto alle famiglie in difficoltà e sul nostro territorio le liste di attesa sono ormai lunghissime per i non autosufficienti che vogliono accedere a strutture protette, l’amministrazione comunale lucchese di destra taglia, col bilancio appena approvato, 500mila euro per le politiche sociali e 200mila euro di agevolazioni per gli affitti a canone concordato. Siamo quindi ad oltre 700mila euro di abbattimento di risorse: una scelta che valutiamo come profondamente negativa, e che influenzerà direttamente la qualità della vita di tante famiglie lucchesi, a partire da quelle più in difficoltà”.

Sono i consiglieri comunali del centrosinistra della commissione sociale e sanità, Enzo Alfarano, Daniele Bianucci e Lia Stefani, a denunciare gli effetti del taglio al bilancio, decisi dalla giunta guidata dal sindaco Pardini.

“Durante la discussione in Consiglio, la giunta ha affermato di aver privilegiato lo stanziamento di risorse per il turismo e la cultura, piuttosto che per il sostegno alle famiglie, in quanto i primi sono da considerare investimenti per il territorio - sottolineano Alfarano, Bianucci e Stefani -. Noi rigettiamo completamente l’idea che i soldi per le politiche sociali siano cosa diversa da investimenti di prospettiva per il futuro di tutte e tutti noi: e qui noi desideriamo marcare una differenza profonda e importante. Sostenere le persone, a partire da chi è più in difficoltà, non è solo un dovere di solidarietà: proteggere il welfare e le infrastrutture sociali rappresenta infatti uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo della comunità, ed è solo così che si prevengono danni e storture che, una volta conclamati, diventano poi una spesa ancora più pesante per tutti; è solo così che si costruisce una comunità sicura e solidale“.