“Le ex Officine Lenzi abbandonate a se stesse. E’ vergognoso“

Le foto che ci ha inviato Laura parlano da sole: “Da un lato le meravigliose Mura e dall’altro, lo scenario degradato delle ex fabbriche Lenzi. Il vento della scorsa notte ha scoperchiato anche il tetto. I proprietari hanno difficoltà economiche – si chiede la nostra lettrice – ? Il Comune può provvedere a mettere in sicurezza la zona perché la struttura, oltre che risultare fatiscente, é pericolosa. A 200 metri dalle Mura questo stato è vergognoso. Per di più il lato sud del tetto ha la canala rotta e quando piove l’acqua si riversa contro i passanti“.