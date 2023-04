Le donne più esposte agli effetti

“Il genere femminile, poi, per ragioni di metabolismo e di ormoni, è più esposto di quello maschile agli effetti deprimenti dell’alcol – spiega Maurizio Varese, direttore dell’area Dipendenze – . In genere le donne si avvicinano più tardi all’abuso alcolico rispetto agli uomini, ma sviluppano dipendenza più velocemente. Vale la pena sottolineare però, che oggi assistiamo a un abbassamento dell’età di primo contatto con l’alcol e a un’uniformità di modelli di consumo tra maschi e femmine. Non c’è più un consumo di vino legato ai pasti, ma un consumo di birra e superalcolici concentrato nel fine settimana”.

“Come Ausl – continua Varese – siamo impegnati su più fronti per contrastare l’abuso e le dipendenze da alcol - aggiunge Varese - i cittadini possono rivolgersi ai nostri 12 Servizi dipendenze (i SerD), dove l’accesso è gratuito, diretto, non è necessario passare né dal cup né dal medico di famiglia. Si può anche telefonare o mandare una mail, anche solo per consigli, sia da parte di chi ritiene avere un problema di alcol sia da parte dei familiari”. Nei SerD l’utente viene valutato dal punto di vista medico, psicologico e sociale a cui segue la proposta di un piano di trattamento.