Le dimissioni di Mazzoli ”Una scelta ponderata”

Il giorno le dimissioni del direttore del Conservatorio Boccherini, Gian Paolo Mazzoli, dal comitato scientifico delle Celebrazioni pucciniane fanno ancora rumore.

Dispiaciuta e amareggiata in tal senso si è detta l’assessore alla cultura Mia Pisano. Che ne ha parlato brevemente a margine della conferenza stampa per la presentazione del cartellone di danza al Teatro del Giglio (di cui potete leggere più avanti).

"Come membro partecipante alla vita del Comitato – ha detto Pisano – posso assicurare che il direttore Mazzoli ha preso questa decisione in maniera ponderata e sulla base di motivazioni reali: cioè la poca considerazione ricevuta dall’istituzione musicale lucchese da parte del Comitato stesso”.

"E’ chiaro che dispiaccia – continua l’assessore – ma sicuramente è stata una decisione ben ponderata da parte di tutto l’istituto e quindi resta una loro scelta che rispetto a pieno. Avrò modo di parlare in separata sede con il direttore, per approfondire la questione e fargli sentire il nostro totale appoggio. Non entro nel merito dei fatti, ma l’importanza che ha l’istituto Boccherini per la nostra città è inquantificabile. Ogni anno, grazie al lavoro del conservatorio Lucca riesce a vantare una grande fama nell’ambito musicale; inoltre molti dei suoi allievi restano innamorati della città decidendo di vivere qui. Non è la prima volta che lo faccio presente. Quindi – conclude Pisani – il dispiacere c’è, ovviamente, ed è tanto".

Di questo e di altro molto probabilmente di parlerà oggi nella riunione del Comitato per le Celebrazioni pucciniane che è stato convocato ieri dal presidente, il maestro Alberto Veronesi, che è di ritorno dalla tournéein Giappone.

All’ordine del giorno c’è la approvazione di due nuovi concerti nell’ambito delle celebrazioni pucciniane, uno per il 21 gennaio e uno per il giorno seguente. Ma al momento poco o niente si sa di questi due eventi.

E’ chiaro che nella riunione si affronterà anche il tema delle dimissioni di Mazzoli che, sebbene non inficino la vita e le attività del comitato stesso, sono un fatto che comunque segna il clima non idilliaco che si respira all’interno dell’organismo.

Rebecca Graziano