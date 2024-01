Le cucine nelle mense. Proposta per le scuole

Riattivazione delle cucine nelle mense scolastiche, per preparare sul posto i pasti. Da tempo la situazione delle scuole e delle mense tiene banco, e adesso è arrivata la proposta di "Capannori Cambia" e del suo candidato a sindaco Paolo Rontani.

"Il mondo della scuola, a partire dalla primissima infanzia, è un tema prioritario – si legge in una nota – e questa esigenza era emersa anche dal consiglio comunale dei ragazzi. Il tema della mensa è il primo dei punti su cui, sul "Progetto Scuola", la nostra lista, vuole esprimersi anche per dar risposta alle tante segnalazioni pervenuteci da genitori, molti dei quali lamentano la spesa, per far pranzare a scuola i propri figli e vederli ritornare a casa digiuni. Negli anni passati sono stati effettuati ingenti investimenti economici per modernizzare le cucine presenti all’interno dei vari istituti. Attualmente, però, sono inutili. Servono solo come luogo di sporzionamento dei pasti che provengono dai centri cottura".

Il tema della scuola sarà sicuramente centrale nel progetto della lista civica, che si sta preparando alle prossime elezioni Amministrative.

"Al momento, - continua Capannori Cambia - dove sono presenti le cucine (solo scuole dell’infanzia) queste sono attive solo per la preparazione dei primi e dei contorni. A fine giungo 2024 scadrà l’attuale servizio di ristorazione e la nostra Lista - qualora i cittadini decidano di premiarci alle amministrative, ritiene essenziale attivare una revisione".

M.S.