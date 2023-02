"Le critiche del sindaco sono del tutto errate Non era presente..."

Rifondazione comunista ritiene "completamente errata la presa di posizione del sindaco Pardini in merito alla lezione tenuta dallo storico Eric Gobetti su “La complessa vicenda del confine orientale” nell’auditorium di San Francesco, alla presenza di tantissimi studenti e tante cittadine e cittadini lucchesi". "Non ci risulta che il sindaco fosse presente e quindi ci domandiamo da dove abbia attinto le informazioni che lo hanno portato a criticare la conferenza. Pensa, forse, che gli insegnanti non siano liberi di portare la loro classe a un evento storico-culturale organizzato dall’ANPI?".

"Inoltre, ci rende increduli la critica mossa a chi ha concesso l’uso dell’auditorium di San Francesco. Il sindaco vuole decidere lui quali sono gli eventi degni dell’uso della struttura? Al contrario di quello che pensa il sindaco, abbiamo assistito a una lezione di storia priva di elementi ideologici e ricca di fatti, documenti e foto del tragico e complesso periodo preso in esame". "Abbiamo anche visto il documentario che aveva preparato lo scorso anno la scuola Pertini e che documentava le vicende di un’esule di Pola che si trasferì a Lucca. Piuttosto vogliamo ringraziare l’Anpi di Lucca, gli insegnanti e lo storico Eric Gobetti che hanno permesso alla nostra città di riflettere e meglio conoscere i tragici avvenimenti che si svolsero sul confine orientale italiano prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale".